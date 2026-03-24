Nuovo ospedale programmato il trasferimento del day hospital

Da giovedì 26 marzo 2026, il Day Hospital Medico del nuovo ospedale di Pordenone entrerà in funzione nel Corpo C (rosso), al piano terra. Questa modifica rappresenta un passaggio importante nel processo di completamento della struttura, che si prepara ad accogliere i pazienti in un’area dedicata all’interno del nuovo complesso ospedaliero. L’attivazione avviene in via ufficiale e senza annunci preliminari specifici.

Un altro passo verso la piena operatività della nuova struttura: da giovedì 26 marzo 2026 entra in funzione il Day Hospital Medico nel Nuovo Ospedale di Pordenone, Corpo C (rosso), piano terra. La Direzione Medica dell'ASFO 2 "Friuli Occidentale" annuncia l'attivazione delle specialità di Medicina, Reumatologia, Cardiologia, Neurologia, Nefrologia, Radiologia interventistica e Pneumologia. L'accesso avverrà dall'ingresso principale del Nuovo Ospedale (via Montereale 24). I pazienti in barella da ambulanza utilizzeranno il Punto Dimissioni, percorrendo la Main Street (corridoio utenti) fino al Corpo C terra. Gli ambulatori di Medicina 1 e 2, Reumatologia, Neurologia, Nefrologia, Pneumologia ed Ematologia proseguiranno l'attività nel Vecchio Ospedale, garantendo continuità assistenziale. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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