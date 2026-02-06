Casa bianca rimuove video degli Obama

La Casa Bianca ha rimosso dai social un video creato con l’intelligenza artificiale, in cui gli Obama sono rappresentati con sembianze di scimmie. Il video aveva suscitato polemiche e critiche, portando alla decisione di eliminarlo dai canali ufficiali. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla gestione dei contenuti digitali e sulle conseguenze dell’uso delle tecnologie nel rappresentare figure pubbliche.

18.32 Rimosso dai social il video prodotto da IA in cui gli Obama sono ritratti con le sembianze di scimmie. "E' stato un errore commesso da un dipendente" ha dichiarato la Casa Bianca. "Un membro dello staff della Casa Bianca ha pubblicato il post per errore. E' stato rimosso",ha dichiarato un funzionario.La portavoce di Trump aveva liquidato la polemica nata dal post a sfondo razzista come "finta indignazione". "E' un meme ispirato al Re Leone,aveva detto- democratici parlino di cose più importanti.".

