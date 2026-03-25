Docente accoltellata i ragazzi arrivano a scuola armati già da casa | da Valditara alla Chiesa passando per i sindacati | norme più severe e più prevenzione Il punto

Una docente è stata accoltellata a scuola, un episodio che ha attirato l’attenzione sulle misure di sicurezza e prevenzione. Si è saputo che alcuni studenti arrivano già armati, con uno smartphone e un coltello, come dimostrano i dettagli raccolti sulla scena. Le autorità e le organizzazioni sindacali stanno valutando l’introduzione di norme più dure per affrontare questa situazione.

Uno smartphone appeso al collo per riprendere la scena, una maglietta con la scritta "Vendetta" e un coltello: questi sono gli elementi che ricostruiscono i pochi minuti in cui, alle 7.45 di mercoledì 25 marzo, uno studente di 13 anni ha aggredito la sua insegnante di francese, nei corridoi di un istituto comprensivo in provincia di Bergamo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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