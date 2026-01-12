Tre 15enni investite da un'auto a Pistoia stavano rientrando da scuola | due ricoverate in codice rosso

Tre ragazze di 15 anni sono state coinvolte in un incidente a Pistoia mentre tornavano da scuola. L’incidente ha causato il ricovero di due di loro in codice rosso, sebbene nessuna sembri in pericolo di vita. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto e sullo stato di salute delle giovani coinvolte.

