Tre 15enni investite da un'auto a Pistoia stavano rientrando da scuola | due ricoverate in codice rosso
Tre ragazze di 15 anni sono state coinvolte in un incidente a Pistoia mentre tornavano da scuola. L’incidente ha causato il ricovero di due di loro in codice rosso, sebbene nessuna sembri in pericolo di vita. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto e sullo stato di salute delle giovani coinvolte.
Tre 15enni sono state investite da un'auto a Pistoia mentre rientravano a casa dopo la scuola. Due in codice rosso, ma nessuna sarebbe in pericolo di vita. Alla guida del veicolo un 80enne che ha prestato soccorso. Indaga la polizia municipale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Mamma e figlia di due anni investite da un’auto sulle strisce pedonali mentre vanno all’asilo: ricoverate in ospedale
Leggi anche: Pistoia: tre sedicenni investite da un’auto in via Fiorentina, due in gravi condizioni
Tre 15enni investite da un’auto a Pistoia, stavano rientrando da scuola: due ricoverate in codice rosso - Tre 15enni sono state investite da un’auto a Pistoia mentre rientravano a casa dopo la scuola. fanpage.it
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.