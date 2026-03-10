Ubriaco cade nel porto e rischia di annegare per i festeggiamenti ai 100 giorni dalla maturità

Nella notte tra lunedì e martedì, i militari della Guardia Costiera di Rimini sono intervenuti per soccorrere un ragazzo di 19 anni che, sotto l’effetto dell’alcol, era caduto nel porto. Il giovane rischiava di annegare a causa delle sue condizioni e dei festeggiamenti legati ai 100 giorni dalla maturità. L’intervento dei militari ha evitato conseguenze più gravi.

Nella notte tra lunedì e martedì i militari della Guardia Costiera di Rimini hanno salvato un 19enne che, ubriaco, era caduto nelle acque del porto. A dare l'allarme, intorno mezzanotte e mezza, è stata una pattuglia dei carabinieri che da piazzale Boscovich ha poi contattato la sala operativa della Capitaneria di Porto chiedendo il loro supporto. I militari sono così intervenuti sia da terra che da mare, con la motovedetta Sar Cp 842, riuscendo ad individuare il ragazzo. I tentativi di recuperarlo sono stati particolarmente ardui a causa dello stato di alterazione del giovane che, secondo quanto emerso, stava festeggiando con degli amici i 100 giorni all'esame di maturità.

