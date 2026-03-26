Anziano di 92 anni spara alla badante a Milano dopo un litigio | 45enne in gravi condizioni

A Milano, nel quartiere Barona, un uomo di 92 anni ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco contro la sua badante di 45 anni, colpendola in modo serio. L'episodio è avvenuto al termine di un litigio tra le due persone. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Nel quartiere Barona a Milano, un anziano di 92 anni ha sparato alla sua badante, una 45enne, ferendola gravemente. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Milano, la lite in casa degenera: anziano di 92 anni tira fuori la pistola e spara alla badanteMilano, 26 marzo 2026 – Un uomo di 92 anni ha sparato alla sua badante questo pomeriggio in un appartamento di viale Faenza alla periferia sud ovest... Ieri in Campania: spara alla moglie nel Sannio, 45enne in gravi condizioniTempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, lunedì 2 febbraio 2026. Tutti gli aggiornamenti su Anziano di 92 anni spara alla badante a... Temi più discussi: Bernalda, scompare anziano: si cerca Giuseppe Partipilo, 92 anni; È un anziano di 92 anni l'uomo deceduto dopo essere stato travolto da un treno ad Alpignano; Anziano scomparso a Bernalda, ricerche senza esito; Raffica di anziani truffati dal finto carabiniere: un 26enne in carcere a Venezia. Anziano di 92 anni spara alla badante in casa: il colpo di pistola e la corsa all'ospedaleUn anziano di 92 anni ha sparato un colpo di pistola alla sua badante romena di 46 anni in un'abitazione di viale Faenza a Milano. E' accaduto ... ilgazzettino.it Milano, la lite in casa degenera: anziano di 92 anni tira fuori la pistola e spara alla badanteÈ successo oggi pomeriggio in un appartamento di viale Faenza, in zona Barona. La donna, 45 anni di origini romene, è stata portata in ospedale. Sul posto le Volanti della polizia ... ilgiorno.it Un anziano di 91 anni ha finito Requiem usando solo un blocco note. Yang Binglin, conosciuto col soprannome di Game Grandpa, è famoso per aver registrato il record mondiale come Streamer più anziano della storia dei videogiochi. Alla veneranda età di 9 - facebook.com facebook È un anziano di 92 anni l’uomo deceduto dopo essere stato travolto da un treno ad Alpignano x.com