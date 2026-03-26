Anziano di 92 anni spara alla badante a Milano dopo un litigio | 45enne in gravi condizioni

Da fanpage.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, nel quartiere Barona, un uomo di 92 anni ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco contro la sua badante di 45 anni, colpendola in modo serio. L'episodio è avvenuto al termine di un litigio tra le due persone. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Nel quartiere Barona a Milano, un anziano di 92 anni ha sparato alla sua badante, una 45enne, ferendola gravemente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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