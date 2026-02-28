Dove vedere in tv Italia-Svezia Qualificazioni Mondiali calcio 2027 | orario programma streaming

In vista della partita tra Italia e Svezia delle Qualificazioni ai Mondiali di calcio 2027, si conoscono orario e modalità di visione. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming, offrendo diverse opzioni per seguire l'incontro. Gli appassionati potranno così seguire i momenti salienti di questa gara che si inserisce nel percorso di qualificazione verso il torneo mondiale.

Dall'adrenalina degli Europei 2025 alla nuova rincorsa verso il palcoscenico più ambito. Per la Nazionale Italiana di calcio femminile si apre una stagione cruciale: le qualificazioni alla decima edizione della Coppa del Mondo FIFA Femminile 2027, in programma in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio 2027. Inserite nel Gruppo 1 della Lega A, le azzurre faranno il loro esordio martedì 3 marzo alle 18.15 (diretta su Rai 2) allo stadio Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria contro la Nazionale femminile di calcio della Svezia. Un incrocio che, fin dalle prime battute, potrebbe indirizzare il destino del girone. La memoria riporta a un anno fa, quando il pass continentale arrivò soltanto nelle ultime battute, al termine di un duello serrato con Nazionale femminile di calcio dei Paesi Bassi e Nazionale femminile di calcio della Norvegia.