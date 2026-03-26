dove vedere il gp di suzuka in giappone di formula 1 in tv e streaming

Il Gran Premio di Suzuka in Giappone si svolge tra due settimane, a distanza dal primo storico risultato di un giovane pilota italiano. La gara si terrà sul circuito di Suzuka, uno dei più celebri nel calendario di Formula 1. Per seguire l’evento, è possibile sintonizzarsi sui canali televisivi dedicati e accedere alle piattaforme di streaming autorizzate che trasmettono la competizione in diretta.

Sono passate due settimane dal primo storico trionfo in un Gp di Andrea Kimi Antonelli, a Shanghai in Cina. Cercherà di ripetersi, sempre in Oriente, in Giappone sul circuito di Suzuka (venerdì 27-domenica 29 marzo). Dopo il Sol Levante, il Mondiale di F1 tornerà a inizio maggio in Florida, a Miami. Fari puntati anche su Lewis Hamilton, che in Cina ha conquistato il suo primo podio da quando ha iniziato la sua avventura in Ferrari. In questa stagione un podio lo ha conquistato anche il suo compagno di scuderia, Charles Leclerc: «Il Gran Premio di Cina è stato un’altra esperienza utile per noi. Abbiamo confermato alcuni degli aspetti positivi che avevamo visto a Melbourne, soprattutto in condizioni di gara, ma allo stesso tempo abbiamo constatato che ci sono ancora aree in cui dobbiamo migliorare. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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la Repubblica. . Kimi Antonelli partirà dalle pole anche nel Gp del Giappone, terza prova del mondiale di Formula 1. Sul circuito di Suzuka il pilota italiano della Mercedes è stato il più veloce precedendo il compagno di squadra George Russell, leader del mo - facebook.com facebook

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