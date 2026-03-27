Formula 1 GP Giappone 2026 | gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming

Il Gran Premio del Giappone di Formula 1 del 2026 si terrà sul circuito di Suzuka. Gli orari delle sessioni di prove libere, qualifiche e gara sono stati comunicati e saranno trasmessi in diretta su TV8 e Sky. È possibile seguire l’evento anche in streaming attraverso le piattaforme ufficiali dei due broadcaster.

Gli orari del Gran Premio del Giappone della Formula 1 2026: il programma e quando vedere in TV su TV8 e Sky prove libere, qualifiche e gara della F1 sul circuito di Suzuka. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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