Paolo Mendico umiliato dalla prof in classe | Non puoi permetterti il doposcuola? Il racconto nel suo diario

Il caso di Paolo Mendico, un ragazzo di 14 anni che lo scorso settembre ha scelto di porre fine alla propria vita, ha suscitato un forte dibattito sulla sensibilità e l’approccio del sistema scolastico. La vicenda, raccontata nel suo diario e segnando un episodio doloroso, mette in luce le difficoltà e le criticità che ancora caratterizzano il rapporto tra studenti e ambiente scolastico.

La vicenda di Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni che si è tolto la vita lo scorso settembre, continua a sollevare discussioni e polemiche nel mondo della scuola e nell'opinione pubblica. Il giovane, studente dell' IIS Pacinotti di Fondi, si è tolto la vita nella propria abitazione l'11 settembre 2025, lasciando familiari, compagni e docenti in uno stato di profondo sconforto. La tragedia ha riaperto il dibattito sul ruolo degli adulti nelle istituzioni scolastiche, sulla responsabilità dei docenti e dei dirigenti, e sulla gestione del bullismo e del disagio giovanile. In questi mesi, la storia di Paolo è stata raccontata attraverso interviste, analisi dei suoi scritti e documenti giudiziari, dando forma a un quadro doloroso del disagio adolescenziale e delle pressioni che spesso i ragazzi affrontano senza adeguato supporto.

