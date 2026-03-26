Dott Marco Ferretti | i rischi e i vantaggi del doppio intervento

Il Dott. Marco Ferretti ha esaminato la pratica del doppio intervento, una procedura che sta modificando le tecniche utilizzate nella chirurgia plastica contemporanea. La discussione si concentra sui rischi e sui benefici associati a questa metodologia, senza entrare nel merito di opinioni o valutazioni personali. L’intervento rappresenta un tema di attuale interesse nel settore medico-chirurgico.

Il Dott. Marco Ferretti analizza la pratica del doppio intervento che sta rivoluzionando la chirurgia plastica moderna. Sempre più pazienti. Il Dott. Marco Ferretti analizza la pratica del doppio intervento che sta rivoluzionando la chirurgia plastica moderna. Sempre più pazienti scelgono di eliminare inestetismi su diverse parti del corpo in un’unica seduta operatoria per ottimizzare i tempi e ottenere un look da star. Ma quali sono i reali effetti di questa procedura combinata? Lo abbiamo chiesto direttamente al Dott. Marco Ferretti, che ci aiuta a fare chiarezza tra vantaggi clinici e potenziali rischi. È una procedura chirurgica che prevede l’esecuzione di due o più interventi in un’unica seduta operatoria. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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