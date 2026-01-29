I mercati valutari sono in fibrillazione. L’oro ha superato i 5.300 dollari l’oncia, raggiungendo livelli mai visti prima, mentre il dollaro si indebolisce e sfiora i minimi da quattro anni. Gli investitori sono in attesa di capire come questa situazione influenzerà l’Italia, tra rischi e opportunità.

Mercati valutari sulle montagne russe. L'oro ha sfondato i 5.300 dollari l'oncia, toccando i massimi storici mentre il dollaro affonda ai minimi da quattro anni. Le banche come Deutsche. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Corsa all'oro e tracollo del dollaro, cosa sta succedendo? Quali sono i vantaggi (e rischi) per l'Italia

Dopo giorni di pioggia intensa, una frana si è verificata a Niscemi, in provincia di Caltanissetta.

La corsa all’oro e la ‘fuga nei caveau’ del miliardario di Hong KongCheah Cheng Hye ha convertito il 25% del suo patrimonio in metalli preziosi, convinto che il bene rifugio per eccellenza resti l’oro custodito nei caveau. fortuneita.com

