Milano nasce con una rara malattia che ruba sangue al cervello | doppio intervento per un bimbo di 3 mesi

A Milano, un bambino di appena tre mesi ha affrontato due interventi chirurgici per una malattia rara. Nato prematuro a 28 settimane, aveva un grande nodo di vasi sanguigni anomali che gli aveva rubato sangue al cervello. Un team di specialisti lo ha operato con successo, e ora il piccolo sta bene.

Gabriel e Corinne sono due gemelli nati prematuri (alla 28esima settimana) che hanno trascorso un lungo periodo nella Terapia intensiva neonatale nella clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano. Quando sono finalmente stati dimessi, una risonanza magnetica all'encefalo - che l'ospedale fa normalmente ai neonati molto pretermine - ha trovato in Gabriel un "nodo" di tre centimetri di vasi sanguigni anomali, esattamente una Mav (malformazione arterio-venosa), che aumenta fortemente il rischio di emorragia intercranica e di "furto" di sangue al tessuto cerebrale con ripercussioni sullo sviluppo neurologico.

