Edoardo, un neonato di soli tre giorni, ha dovuto affrontare una grave malformazione cardiaca. La causa del problema è una malformazione congenita che ha compromesso la funzionalità del cuore. Grazie a un intervento tempestivo eseguito all’Ospedale del Cuore di Monasterio, è stato possibile salvargli la vita. Gli specialisti hanno agito rapidamente per correggere il difetto prima che peggiorasse. La famiglia di Edoardo ha potuto contare sulla professionalità di medici esperti e sulla tecnologia all’avanguardia dell’ospedale.

Massa Carrara, 19 febbraio 2026 – Una storia che racconta l’eccellenza della sanità toscana, il valore della collaborazione, della rapidità di intervento e dell’ umanità. È quella del piccolo Edoardo, nato all’ Ospedale San Donato di Arezzo con una grave cardiopatia congenita e trasferito d’urgenza all’ Ospedale del Cuore di Monasterio a Massa, centro di riferimento toscano per la cardiologia e la cardiochirurgia neonatale. "Abbiamo trovato una meravigliosa empatia, sostegno e vicinanza – racconta, commossa, la mamma di Edoardo – Ci è stato spiegato tutto, passo dopo passo, con grande professionalità e umanità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Edoardo ha una grave malformazione al cuore: intervento a soli 3 giorni di vita. Salvato all’Ospedale del Cuore di Monasterio

