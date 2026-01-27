Case nel mirino doppio furto in via Ravegnana in pochi minuti | i ladri colpiscono in prima serata

In via Ravegnana, due furti in abitazione si sono verificati a breve distanza di tempo, tra le 19 e le 22. Gli episodi denunciano una serie di azioni criminose che interessano questa zona durante le ore serali, evidenziando la necessità di maggiore attenzione e prevenzione per le famiglie e le abitazioni.

Due furti in abitazione nel giro di pochi minuti l'uno dall'altro. E' quelli che sono stati messi a segno nella serata di lunedì in via Ravegnana, in una fascia oraria considerata tra le più battute dai ladri, quella compresa tra le 19 e le 22. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Nella giornata di ieri, i carabinieri di Pavia sono intervenuti in due occasioni per furti in abitazioni, uno andato a segno e l'altro tentato, nel territorio del Pavese.

Pavia, 15 dicembre 2025 - Case ancora nel mirino dei ladri. Nella giornata festiva di ieri, domenica 14 dicembre, i carabinieri della Compagnia di Pavia sono intervenuti, con pattuglie delle locali ...

