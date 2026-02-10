Tenta furto notturno nel presidio sanitario di Bitonto | ladro bloccato dalle guardie giurate

Un uomo ha tentato di svaligiare il presidio sanitario di Bitonto nella notte. È stato scoperto e fermato dalle guardie giurate prima di riuscire a portare via qualcosa. È la seconda volta che si verifica un episodio simile in questo ospedale, ma questa volta i ladri sono stati bloccati sul nascere.

Seconda effrazione notturna (questa volta con furto sventato) nel Presidio territoriale di assistenza di Bitonto. Nella notte un uomo, danneggiando una porta-finestra, si è introdotto nei locali della struttura sanitaria della Asl Bari, probabilmente con l'obiettivo di rubare tablet, e forse anche le auto di servizio destinate all'assistenza domiciliare. Un episodio molto simile, nella dinamica, a quello avvenuto solo poche ore prima, nella notte tra sabato e domenica, quando ignoti sono riusciti effettivamente ad asportare diversi tablet utilizzati per l'assistenza a domicilio. Questa volta, però, le cose sono andate diversamente.

