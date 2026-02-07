Questa sera, alle 22.41 di venerdì, il Presidente Sergio Mattarella ha ufficialmente aperto le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tuttavia, l’evento ha suscitato qualche polemica perché in molti hanno notato un errore nel suo discorso, sollevando dubbi sulla corretta procedura di apertura.

Sergio Mattarella ha dichiarato aperte le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 alle ore 22.41 di venerdì 6 febbraio. Il Presidente della Repubblica ha pronunciato la formula di rito dalla tribuna d’onore dello Stadio San Siro: “ Dichiaro aperta la celebrazione della XV edizione dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina”. Il Capo dello Stato era visibilmente emozionato nel vivere in prima persona uno dei momenti più iconici della rassegna a cinque cerchi e ha purtroppo commesso un errore. Questa è la XXV edizione delle Olimpiadi Invernali, non la quindicesima, come invece Sergio Mattarella ha dichiarato. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sergio Mattarella ha commesso un errore nel dichiarare aperte le Olimpiadi. Cosa ha sbagliato il Presidente?

In vista delle Olimpiadi invernali 2026 e dei Giochi Paralimpici, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale una delegazione della Fondazione Milano Cortina.

