Tra gare e ospitate, infatti, è tornato nel 2019, 2020 e 2021 e nel 2022, 2025 e nel 2026 come co-conduttore consolidandosi come figura centrale della kermesse musicale. A stupire sono sempre i suoi look, questo è indubbio. Per entrare letteralmente nei panni di presentatore della seconda serata dell'edizione n.76 di Sanremo (al fianco di Carlo Conti, Laura Pausini, Pilar Fogliati e Lillo) la popstar nostrana ha scelto la raffinatezza del bianco e del nero monocromatico, griffato Dolce&Gabbana. Ogni mise di Achille Lauro è stata resa preziosa da una serie di gioielli d'oro e diamanti firmati Damiani.

© Vanityfair.it - Achille Lauro a Sanremo 2026: se il collier è ben evidente, l'omaggio a Carlo Conti potrebbe essere nascosto?

Sanremo 2026, Achille Lauro co-conduttore della seconda serata. «Se canterò? Comanda Carlo Conti»Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo.

Leggi anche: Sanremo 2026, Achille Lauro: “Cantare? Decide Carlo Conti”

Achille Lauro a Sanremo 2026: co-condurrà la seconda serata

Achille Lauro e ‘Perdutamente’ a Sanremo 2026, omaggio alle vittime di Crans-Montana. Fontana: Toccante ed emozionante, grazieIl governatore della Lombardia ha postato l’esibizione del cantante romano sui suoi profili social. Poi un ricordo: Inevitabile che siano ricomparse nei miei occhi le immagini di una mamma che con di ... ilgiorno.it

La maxi-collana di Achille Lauro con l'opale da 60 carati è un omaggio a Lorenzo il Magnifico, al Festival di Sanremo 2026Nella seconda serata di Sanremo 2026, Achille Lauro ha indossato Magnifica, il collier Damiani dove gli opali australiani sono protagonisti ... vogue.it

Achille Lauro è salito sul palco dell'Ariston insieme ad un coro di 20 elementi e ha cantato "Perdutamente" — non come esibizione di repertorio, ma come atto di memoria collettiva. La scelta del brano è stata concordata ed è direttamente legata alla tragedia di - facebook.com facebook

Perché Achille Lauro ha cantato "Perdutamente", l'omaggio alle vittime di Crans-Montana x.com