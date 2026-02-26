Achille Lauro a Sanremo 2026 | se il collier è ben evidente l' omaggio a Carlo Conti potrebbe essere nascosto?

Da vanityfair.it 26 feb 2026

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Tra gare e ospitate, infatti, è tornato nel 2019, 2020 e 2021 e nel 2022, 2025 e nel 2026 come co-conduttore consolidandosi come figura centrale della kermesse musicale. A stupire sono sempre i suoi look, questo è indubbio. Per entrare letteralmente nei panni di presentatore della seconda serata dell'edizione n.76 di Sanremo (al fianco di Carlo Conti, Laura Pausini, Pilar Fogliati e Lillo) la popstar nostrana ha scelto la raffinatezza del bianco e del nero monocromatico, griffato Dolce&Gabbana. Ogni mise di Achille Lauro è stata resa preziosa da una serie di gioielli d'oro e diamanti firmati Damiani. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Sanremo 2026, Achille Lauro co-conduttore della seconda serata. «Se canterò? Comanda Carlo Conti»Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo.

Achille Lauro a Sanremo 2026: co-condurrà la seconda serata

achille lauro a sanremoAchille Lauro e ‘Perdutamente’ a Sanremo 2026, omaggio alle vittime di Crans-Montana. Fontana: Toccante ed emozionante, grazieIl governatore della Lombardia ha postato l’esibizione del cantante romano sui suoi profili social. Poi un ricordo: Inevitabile che siano ricomparse nei miei occhi le immagini di una mamma che con di ... ilgiorno.it

achille lauro a sanremoLa maxi-collana di Achille Lauro con l'opale da 60 carati è un omaggio a Lorenzo il Magnifico, al Festival di Sanremo 2026Nella seconda serata di Sanremo 2026, Achille Lauro ha indossato Magnifica, il collier Damiani dove gli opali australiani sono protagonisti ... vogue.it