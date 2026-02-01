Il ponte della Dogana a Fabbriche di Vergemoli si tinge di blu per ricordare le vittime civili delle guerre. Il comune ha deciso di aderire alla Giornata Nazionale, che si celebra oggi, per sensibilizzare sull’importanza di non dimenticare chi soffre nei conflitti. La cerimonia si svolge con semplici iniziative pubbliche, senza grandi proclami.

Il comune di Fabbriche di Vergemoli quest’anno aderisce alla Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, che si celebra nella giornata di oggi. In questa speciale occasione, il Ponte Colandi nel borgo di Fabbriche di Vallico, anche conosciuto come Ponte della Dogana, sarà illuminato di blu per lanciare un messaggio forte e chiaro: “ Stop alle bombe sui civili ”. Come ricordano l’ANCI e l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, il numero dei conflitti nel mondo continua a crescere, e le sofferenze umane che ne derivano colpiscono soprattutto i civili, sempre più spesso considerati bersagli e non solo vittime collaterali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giornata vittime civili delle guerre. Ponte della Dogana si colora di blu

Approfondimenti su Giornata Vittime

Questa mattina, a Roma, la Camera dei Deputati si illumina di blu per ricordare le vittime civili di guerre e conflitti nel mondo.

Fossacesia si unisce alla giornata nazionale delle vittime civili delle guerre.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Giornata Vittime

Argomenti discussi: Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo; Giornata nazionale vittime civili delle guerre e dei conflitti; Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo; Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo - Domenica Montecitorio si illumina di blu.

Giornata per le vittime delle guerre, castello di Aymavilles illuminato di bluDomenica primo febbraio il Castello di Aymavilles verrà illuminato di blu, come segno di adesione della Regione Valle d'Aosta alla Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti ... ansa.it

Lugo: celebrata la Giornata delle vittime civili delle guerreUn gesto simbolico per dire no al massacro dei civili in tutte le guerre. Nella mattinata di sabato 31 gennaio, la sindaca di Lugo Elena Zannoni, insieme al vice sindaco Luigi Pezzi e agli assessori F ... ravennawebtv.it

1° febbraio – Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo Una ricorrenza istituita dalla legge n. 9/2017 per ricordare tutte le vittime civili e richiamare l’attenzione sull’impatto devastante delle guerre sulle popolazioni inermi. Og - facebook.com facebook