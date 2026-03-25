Donne in tempo di guerra | il riscatto femminile al Teatro del Lido

Cosa: Lo spettacolo Donne in tempo di guerra, esito scenico del progetto sociale e artistico La casa di ciascuna. Dove e Quando: Teatro del Lido di Ostia, venerdì 27 marzo alle ore 21:00. Perché: Un’occasione per riflettere sulla resistenza femminile e sull’arte come strumento di inclusione per donne in situazioni di fragilità. L’arte non è mai un esercizio fine a se stesso, specialmente quando si cala nelle pieghe della società per farsi voce di chi, spesso, rimane nell’ombra. Venerdì 27 marzo, il Teatro del Lido di Ostia ospita un evento di profonda rilevanza umana e civile: Donne in tempo di guerra. Non si tratta di una semplice rappresentazione teatrale, ma della restituzione pubblica di un percorso durato mesi, nato sotto l’egida de La casa di ciascuna. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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