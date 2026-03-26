Una serie di eventi di tre giorni si svolge presso il centro Il Tondo, dedicati alla discussione e alla diffusione di informazioni sulla donazione di organi. L'iniziativa coinvolge esperti e cittadini, offrendo spazi di confronto e approfondimento su questa tematica. Durante il calendario sono previsti incontri e momenti di dialogo rivolti a sensibilizzare il pubblico su un argomento che riguarda molte persone.

Tre giorni per informare, confrontarsi e riflettere su un tema delicato come la donazione di organi e tessuti: Lugo ospita per la prima volta un ciclo di iniziative aperte alla cittadinanza e agli operatori sanitari, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza e favorire scelte informate. L’iniziativa si inserisce nella campagna ‘Un Sì moltiplica la vita’ ed è promossa dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Ravenna insieme al Coordinamento ospedaliero procurement di Lugo, con il coinvolgimento di numerose realtà del territorio. Il programma si sviluppa da domani a domenica al centro sociale Il Tondo. Si parte domani pomeriggio, dalle 17 alle 19, con una tavola rotonda aperta a tutta la cittadinanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Donazione di organi. Tre giorni per riflettere al centro Il Tondo

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