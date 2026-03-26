Donato un automezzo per il servizio Radiologia Domiciliare e Territoriale nei Distretti di Rimini e Riccione

RivieraBanca ha donato un automezzo destinato al servizio di Radiologia Domiciliare e Territoriale nei Distretti di Rimini e Riccione. La donazione fa parte di un intervento volto a sostenere le attività di prevenzione e assistenza sanitaria in queste zone. L’auto sarà utilizzata per facilitare le visite e i controlli a domicilio dei pazienti.

Si rinnova il prezioso supporto di RivieraBanca nell’ambito della cura e prevenzione della salute con la donazione di un automezzo destinato al progetto di Radiologia Domiciliare e Territoriale per i Distretti di Rimini e Riccione. Il Servizio di Radiologia Domiciliare e Territoriale (RDeT) comprende tutte le procedure finalizzate all’esecuzione di esami radiografici tradizionali, in regime di elezione (non urgente), eseguibili al di fuori del contesto ospedaliero con un’apparecchiatura radiologica portatile. In quanto tale si tratta di un servizio da considerarsi complementare e non sostitutivo rispetto a quello di radiodiagnostica... 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Donato un automezzo per il servizio Radiologia Domiciliare e Territoriale nei Distretti di Rimini e Riccione Articoli correlati Automezzo per la radiologia domiciliare donato dal Bcc RomagnoloSi è tenuta nella mattinata di mercoledì scorso la cerimonia di consegna di un automezzo donato dalla BCC Romagnolo alla Radiologia dell’Ospedale... Portare la radiologia al domicilio del paziente più fragile: donato un automezzo speciale dalla Bcc RomagnoloSi è tenuta nella mattinata di ieri, mercoledì, la cerimonia di consegna di un automezzo donato dalla Bcc Romagnolo alla Radiologia dell’Ospedale... Aggiornamenti e notizie su Radiologia Domiciliare Argomenti discussi: RivieraBanca dona un automezzo per il servizio Radiologia Domiciliare e Territoriale nei Distretti di Rimini e Riccione. Distretti di Rimini e Riccione, RivieraBanca donato un automezzo per il servizio Radiologia Domiciliare e TerritorialeDistretti di Rimini e Riccione, RivieraBanca donato un automezzo per il servizio Radiologia Domiciliare e Territoriale. Si rinnova il ... lapiazzarimini.it Automezzo per la radiologia domiciliare donato dal Bcc RomagnoloSi è tenuta nella mattinata di mercoledì scorso la cerimonia di consegna di un automezzo donato dalla BCC Romagnolo alla Radiologia dell’Ospedale Bufalini e destinato al nuovo progetto di radiologia ... ilrestodelcarlino.it