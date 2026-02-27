Automezzo per la radiologia domiciliare donato dal Bcc Romagnolo

Mercoledì mattina si è svolta una cerimonia per la consegna di un automezzo alla Radiologia dell’Ospedale Bufalini. Il veicolo, donato dalla BCC Romagnolo, sarà utilizzato nel nuovo progetto di radiologia domiciliare. L’evento ha coinvolto rappresentanti dell’ente donatore e del reparto ospedaliero, sottolineando l’impegno nel migliorare i servizi sanitari sul territorio.

Si è tenuta nella mattinata di mercoledì scorso la cerimonia di consegna di un automezzo donato dalla BCC Romagnolo alla Radiologia dell'Ospedale Bufalini e destinato al nuovo progetto di radiologia domiciliare. Alla consegna erano presenti il direttore del distretto Forlì-Cesena Francesco Sintoni, la direttrice dell'Ospedale Bufalini Marisa Bagnoli, il direttore della Radiologia Marcello Bisulli, il coordinatore tecnico Raffaele Santucci, la responsabile DIT Dip. Diagnostica per Immagini ambito Cesena Roberta Camagni, il responsabile Dipartimento Cure Primarie e Medicina di Comunità Marco Senni, la responsabile DIT Processo Anziani e Handicap Paola Sama e la direttrice dell'UO Accoglienza, URP e Fundraising Elisabetta Montesi.