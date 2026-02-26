Portare la radiologia al domicilio del paziente più fragile | donato un automezzo speciale dalla Bcc Romagnolo

Nella mattinata di ieri si è svolta la consegna di un automezzo speciale donato dalla Bcc Romagnolo alla Radiologia dell’Ospedale Bufalini. Questo veicolo sarà utilizzato per il nuovo servizio di radiologia a domicilio, rivolto ai pazienti più fragili. La donazione rappresenta un passo importante per migliorare l’assistenza sanitaria e garantire servizi più accessibili a chi ne ha maggiormente bisogno.

Il progetto di radiologia domiciliare nasce con l'obiettivo di portare la.