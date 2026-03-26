Il 26 marzo, un ex presidente degli Stati Uniti ha invitato l’Iran a adottare un atteggiamento più ragionevole, avvertendo che il momento di agire è limitato. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di tensione tra le due nazioni, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi o sulle risposte ufficiali. La richiesta arriva in un momento di crescente preoccupazione internazionale sulla stabilità nella regione.

“I negoziatori iraniani sono un po’ bizzarri”, ha dichiarato Trump sul suo social network Truth Social. “Ma farebbero bene a mostrarsi ragionevoli, prima che sia troppo tardi”. In assenza di un accordo, “non torneremo indietro, e non sarà piacevole per loro”. Poco dopo l’Iran ha riferito di aver risposto al piano statunitense in quindici punti, che aveva ricevuto tramite i mediatori pachistani, secondo una fonte citata dall’agenzia di stampa statale Tasnim. “La risposta dell’Iran è stata trasmessa ufficialmente la sera del 25 marzo tramite intermediari”, ha dichiarato la fonte, senza fornire ulteriori dettagli. Da qualche giorno le diplomazie sono al lavoro per fermare una guerra le cui conseguenze economiche si fanno sentire ogni giorno di più nel mondo. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Donald Trump esorta l’Iran a “mostrarsi ragionevole prima che sia troppo tardi”

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