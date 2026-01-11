Trump minaccia Cuba | Fate un accordo prima che sia troppo tardi Stop a petrolio e denaro dal Venezuela

Dopo l'intervento in Venezuela e la cattura di Nicolás Maduro, Donald Trump ha rivolto una nuova minaccia a Cuba, chiedendo di raggiungere un accordo prima che le conseguenze si aggravino. La comunicazione punta a interrompere i flussi di petrolio e di denaro provenienti dal Venezuela, sottolineando l'importanza di una risoluzione tempestiva. La situazione si inserisce in un contesto di tensione crescente nella regione, con implicazioni politiche e strategiche.

Dopo il blitz in Venezuela che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro, Donald Trump ha un nuovo Paese nel mirino: Cuba. Con un post pubblicato su Truth, piattaforma social di sua proprietà, il presidente americano è tornato a minacciare apertamente il governo dell'Avana. «Per molti anni Cuba – scrive Trump – ha vissuto grazie alle ingenti quantità di petrolio e denaro provenienti dal Venezuela. In cambio, Cuba ha fornito "servizi di sicurezza" agli ultimi due dittatori venezuelani, ma ora non più!». I servizi di sicurezza cubani uccisi nel blitz Usa. La maggior parte dei cittadini cubani che si trovavano in Venezuela per scortare il presidente Maduro, sostiene Trump, è morta durante il blitz dell'esercito americano a Caracas.

