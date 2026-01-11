Trump | Basta petrolio o denaro per Cuba Accordo prima che sia troppo tardi

Recenti dichiarazioni di Donald Trump indicano un possibile inasprimento delle misure economiche nei confronti di Cuba, simili a quelle adottate in Venezuela. In un post su Truth, l'ex presidente ha sottolineato la necessità di un accordo rapido prima che la situazione possa peggiorare ulteriormente. La situazione politica ed economica dell’isola resta sotto osservazione, con possibili implicazioni per le relazioni internazionali e le strategie degli Stati Uniti nella regione.

Dopo il Venezuela, Cuba. Donald Trump ha appena pubblicato un post sul suo social Truth in cui mette di fatto nel mirino della sua amministrazione le autorità dell'Avana. " Cuba ha vissuto, per molti anni, grazie a grandi quantità di petrolio e denaro provenienti dal Venezuela. In cambio, Cuba ha fornito 'servizi di sicurezza' agli ultimi due dittatori venezuelani ", ha scritto il tycoon aggiungendo che " la maggior parte di quei cubani è morta a causa dell'attacco statunitense " della scorsa settimana e Caracas " non ha più bisogno di protezione dai delinquenti e dagli estorsori che li hanno tenuti in ostaggio per così tanti anni ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

