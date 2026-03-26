Domenico Caliendo, caposala, ricorda quando la madre gli diede in braccio il suo bambino. In un'intervista, ha riferito che Oppido iniziò l'operazione prima dell'impianto del nuovo cuore. L'episodio si è verificato in un momento preciso, senza altri dettagli sui tempi o sulle circostanze. La narrazione si concentra sull'istante in cui la madre consegnò il neonato, senza ulteriori precisazioni.

Di quelle ore ricorda il momento in cui la madre gli consegnò tra le braccia il piccolo Domenico Caliendo. E da quel giorno vive con il dolore di «non essere riuscito a restituirlo vivo» alle braccia della donna. Poi ricorda la corsa al piano terra del Monaldi, per andare a ricevere la box termica in cui era trasportato il cuore donato a Bolzano, ma anche la frustrazione per quella coltre di ghiaccio attorno all’organo. Di quella giornata infinita - era il 23 dicembre scorso - ricorda anche il timing dell’intervento chirurgico, a partire da una convinzione che viene messa a verbale: «Sono sicuro che quando è iniziato l’intervento sul piccolo Domenico (il clampaggio della aorta) la dottoressa Farina e il dottor Pagano (che arrivavano da Bolzano) non erano ancora in ospedale, al Monaldi». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Domenico Caliendo, il caposala: «Oppido iniziò a operare prima del nuovo cuore»

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