Il cuore malato del piccolo Domenico Caliendo è stato espiantato prima dell'arrivo del cuore prelevato a Bolzano, precisamente alle 14,18 mentre il via libera dell'arrivo dell' organo è giunto solo alle 14,22. Emerge dalle testimonze rese dai sanitari ascoltati dalla Procura di Napoli che indagano sul trapianto di cuore fallito che ha poi determinato il decesso del piccolo Domenico. Le tensioni Dalle testimonianze emergerebbero anche momenti di forte tensione, il 10 febbraio scorso, nel corso di una riunione a cui ha partecipato anche il cardiochirurgo Guido Oppido, che ha impiantato il cuore danneggiato. Al centro della disputa la tempistica dell'espianto del cuore relativamente all'arrivo dell'organo prelevato a Bolzano. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Domenico Caliendo, espianto del cuore 4 minuti prima dell'arrivo del nuovo organo

L’espianto sul bambino dal cuore bruciato è iniziato prima dell’arrivo dell’organo da BolzanoL’intervento su Domenico all’ospedale Monaldi è iniziato prima dell’arrivo del nuovo cuore da Bolzano.

"Ma cosa fate?" Lite tra medici durante l’espianto del cuore del piccolo DomenicoNon si fermano, e non potrebbe essere altrimenti, le polemiche per l’intera vicenda che ha portato alla morte del piccolo Domenico il cui cuore nuovo...

Temi più discussi: Domenico Caliendo, il bimbo con il cuore bruciato non era moribondo, poteva aspettare per il trapianto; Le ultime ore del bimbo col cuore bruciato: i sussurri, le lacrime e le carezze. Domenico Caliendo è il figlio di tutti; Napoli, morte di Domenico: la mamma in Procura con gli audio, le foto del contenitore del cuore; Domenico Caliendo, nuove accuse sui silenzi post trapianto: Hanno insabbiato tutto.

Domenico Caliendo morto al Monaldi, i verbali choc: il primario disse «Il cuore è una pietra, non batterà mai»«Questo cuore è duro come una pietra, questo cuore non farà nemmeno un battito, non partirà mai». Parole drammatiche, che sarebbero state pronunciate da ... ilmattino.it

Domenico Caliendo, cosa non torna? «Morto con il cuore di Bolzano nel petto, nessun espianto»«Domenico Caliendo è morto con il cuore arrivato da Bolzano nel petto». E, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, non c'è stato alcun ... ilgazzettino.it

"Abbiamo provato a scongelare il cuore con acqua fredda, poi tiepida, infine calda" Parlano i 3 infermieri presenti nella sala operatoria dell’ospedale Monaldi durante il trapianto di cuore del piccolo Domenico Caliendo. - facebook.com facebook

Morte #domenico caliendo, ispettori del ministero all'Ospedale di Bolzano: consegnati gli elenchi del personale x.com