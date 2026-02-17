Lavori di manutenzione con utilizzo della piattaforma aerea cambia la viabilità | le info

Mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio, i lavori di manutenzione con piattaforma aerea causano modifiche alla viabilità in via Fabbri. Durante queste due giornate, tra le 8 e le 18, il tratto vicino all'incrocio con via Bologna sarà stretto e il marciapiede chiuso. La presenza di operai e attrezzature in strada richiede un cambiamento temporaneo nel traffico.

Nello stesso tratto, nell'area della pista ciclabile sarà istituito un corridoio di transito per soli pedoni e cicli condotti a mano. Qualora si rendesse necessario, potrà essere previsto l'impiego di movieri per gestire in sicurezza il traffico pedonale e ciclabile. Saranno possibili rallentamenti della circolazione in uscita dalla via Fabbri sulla via Bologna.