Domani sciopero giornalisti il comunicato della Fnsi

Domani i giornalisti incroceranno le braccia in una giornata di sciopero proclamata dalla Fnsi. La Federazione nazionale ha diffuso un comunicato ufficiale per annunciare la manifestazione. La protesta riguarda questioni legate alle condizioni di lavoro e ai diritti professionali degli operatori dell'informazione. L'adesione coinvolge diverse testate e si svolgerà in molte città italiane.

Roma, 26 mar. (askanews) – Di seguito la nota della Fnsi in occasione dello sciopero dei giornalisti che la Federazione nazionale ha proclamato per domani. “Oggi le giornaliste e i giornalisti tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro, scaduto da dieci anni, unica categoria di lavoratori dipendenti in Italia. Questa è la seconda giornata di sciopero di un pacchetto di cinque, la terza è già proclamata per il 16 aprile. Avere un contratto rinnovato non è un privilegio. Essere pagati in modo dignitoso, dentro e fuori le redazioni, non è un privilegio. Lavorare senza precarietà permanente non è un privilegio. Fare informazione libera, professionale e indipendente, senza ricatti economici, è un diritto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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