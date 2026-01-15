Docenti fuori sede e caro vita | il Coordinamento Nazionale chiede mobilità straordinaria per gli insegnanti bloccati da oltre dieci anni nelle grandi città del Nord

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha richiesto al Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, una mobilità straordinaria per gli insegnanti che da oltre dieci anni sono bloccati nelle grandi città del Nord, a causa dei costi elevati della vita. La richiesta nasce in un contesto di attenzione alle condizioni di mobilità e alle problematiche legate alla vita dei docenti fuori sede.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha lanciato un appello al Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara dopo l'avvio dell'indagine dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sui prezzi alimentari. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

