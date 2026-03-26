Docente accoltellata | studente bloccato da un insegnante e un collaboratore Immobilizzato fino all’arrivo dell’Arma

Nella giornata di ieri, in una scuola media di Trescore Balneario, uno studente ha aggredito un insegnante con un coltello. Un collaboratore e un altro insegnante sono intervenuti, riuscendo a bloccare lo studente e a immobilizzarlo fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’incidente e le circostanze che lo hanno provocato.

Nel caso dell’accoltellamento avvenuto ieri in una scuola media di Trescore Balneario, tra gli elementi riportati nelle prime ricostruzioni investigative c’è il ruolo svolto dal personale scolastico nella gestione dell’emergenza. Secondo quanto emerso, dopo l’aggressione alla docente Chiara Mocchi, un collega della professoressa e un collaboratore scolastico presenti nell’istituto sono intervenuti riuscendo a bloccare e trattenere il tredicenne fino all’arrivo dei carabinieri. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Chiara Mocchi, chi è la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne a scuola. Il giovane immobilizzato da un altro insegnanteSi chiama Chiara Mocchi, la professoressa di francese 57enne accoltellata oggi nei corridoi dell’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa a... Leggi anche: Insegnante accoltellata da studente di terza media: grave docente di 58 anni ricoverata in codice rosso a Bergamo Una selezione di notizie su Docente accoltellata Temi più discussi: Trescore Balneario, insegnante accoltellata da studente 13enne: sulla maglia la scritta Vendetta; Insegnante accoltellata da studente: materiale potenzialmente esplosivo in casa, avrebbe ripreso il gesto in diretta e indossato e una maglietta con scritto Vendetta. La docente non è in pericolo di vita. AGGIORNATO; 13enne accoltella la professoressa di francese in diretta social. La donna è in gravi condizioni; Bergamo, studente di 13 anni accoltella gravemente insegnante di francese Chiara Mocchi. Docente accoltellata: studente bloccato da un insegnante e un collaboratore. Immobilizzato fino all’arrivo dell’ArmaNel caso dell’accoltellamento avvenuto ieri in una scuola media di Trescore Balneario, tra gli elementi emersi nelle prime ricostruzioni investigative c’è il ruolo svolto dal personale scolastico nell ... orizzontescuola.it Trescore Balneario, insegnante accoltellata da studente 13enne: sulla maglia la scritta VendettaL’aggressione in un istituto in provincia di Bergamo. La docente, 57 anni, colpita al collo e all’addome: operata, non è in pericolo di vita. Lo studente ... milano.repubblica.it Docente accoltellata da studente 13enne, Nappi (Lega): applicare rigorosamente misure di contrasto a criminalità giovanile e a diffusione armi. “Quanto avvenuto in una scuola in provincia di Bergamo - dove una docente è stata accoltellata da uno studente 1 - facebook.com facebook Allarme a #TrescoreBalneario, in provincia di Bergamo, dove una docente è stata accoltellata poco prima dell’inizio delle lezioni da uno studente di terza media. È l'ennesimo episodio di violenza in un ambiente scolastico: tuttoscuola.com/trescore-balne… x.com