La Francia verso il divieto dei social network per gli under 15 | il progetto di legge arriverà in Parlamento a gennaio

In Francia, un nuovo progetto di legge propone di vietare ai minori di 15 anni l'accesso ai social media a partire dal 1° settembre 2026. La proposta, che sarà presentata in Parlamento a gennaio, mira a regolamentare l’uso dei social network tra i giovani, affrontando le preoccupazioni legate alla loro sicurezza e al benessere digitale.

In Francia, il governo ha redatto una bozza legislativa che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni a partire dal 1° settembre 2026. Il testo, composto da due articoli, sarà sottoposto al Consiglio di Stato nei primi giorni di gennaio prima di approdare in Parlamento.

