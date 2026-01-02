La Francia verso il divieto dei social network per gli under 15 | il progetto di legge arriverà in Parlamento a gennaio
In Francia, un nuovo progetto di legge propone di vietare ai minori di 15 anni l'accesso ai social media a partire dal 1° settembre 2026. La proposta, che sarà presentata in Parlamento a gennaio, mira a regolamentare l’uso dei social network tra i giovani, affrontando le preoccupazioni legate alla loro sicurezza e al benessere digitale.
In Francia, il governo ha redatto una bozza legislativa che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni a partire dal 1° settembre 2026. Il testo, composto da due articoli, sarà sottoposto al Consiglio di Stato nei primi giorni di gennaio prima di approdare in Parlamento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
