Docente accoltellata a Trescore Balneario Salvini | Tutti dobbiamo interrogarci serve l’approvazione immediata della norma sui coltelli

Da orizzontescuola.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una docente è stata accoltellata in un comune della provincia di Brescia. Matteo Salvini ha commentato l’accaduto affermando che bisogna riflettere sulla sicurezza e ha chiesto di approvare subito una legge specifica sui coltelli. La docente è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono state rese note. La vicenda ha suscitato reazioni tra le autorità locali e i cittadini.

Matteo Salvini esprime solidarietà alla docente ferita e sollecita l'approvazione immediata della norma parlamentare che vieta di portare dei coltelli L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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