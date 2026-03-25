Docente accoltellata a Trescore Balneario Salvini | Tutti dobbiamo interrogarci serve l’approvazione immediata della norma sui coltelli
Una docente è stata accoltellata in un comune della provincia di Brescia. Matteo Salvini ha commentato l’accaduto affermando che bisogna riflettere sulla sicurezza e ha chiesto di approvare subito una legge specifica sui coltelli. La docente è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono state rese note. La vicenda ha suscitato reazioni tra le autorità locali e i cittadini.
Matteo Salvini esprime solidarietà alla docente ferita e sollecita l'approvazione immediata della norma parlamentare che vieta di portare dei coltelli L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Articoli correlati
Leggi anche: Docente accoltellata a scuola a Trescore Balneario, genitori prelevano i figli in anticipo. Psicologi in classe per supportare gli alunni
Docente accoltellata a Trescore Balneario, Frassinetti: “Fatto inaccettabile, emergenza criminalità giovanile”. Fontana: “Superato ogni limite”Frassinetti e Fontana condannano duramente il ferimento della docente a Trescore Balneario, chiedendo interventi urgenti contro la violenza giovanile...
Tutto quello che riguarda Trescore Balneario
Temi più discussi: Bergamo, 13enne accoltella la professoressa a scuola: è in gravi condizioni; Banconote false da 50 e 100 euro, sequestrata stamperia a Napoli con 2,8 milioni di euro: erano invecchiati per essere realistici; Ciclone Harry, nuovi fondi alle imprese danneggiate: riaperti i termini per i contributi; Sicilia verso la parifica del bilancio 2021, Corte dei Conti Situazione conti grandemente migliorativa.
Studente di terza media accoltella prof in corridoio scuola a Trescore Balneario: è grave. Fermato il 13enne. Lezioni non sospese e arrivano gli psicologiQuanto accaduto in provincia di Bergamo, presso l’Istituto comprensivo di Trescore Balneario, è un fatto di una gravità sconvolgente. Esprimo innanzitutto la mia forte vicinanza alla docente, ai suoi ... ilmattino.it
Professoressa accoltellata da uno studente a Trescore Balneario, grave in ospedaleUn'aggressione shock ha colpito una docente di francese. Indagini in corso per chiarire le motivazioni dell'attacco ... italiaoggi.it
Lo studente di 13 anni che ha accoltellato questa mattina, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, un’insegnante di 57 anni, ferendola gravemente, secondo le ricostruzioni degli investigatori, ha aggredito la vittima all’interno della scuola, in uno dei cor - facebook.com facebook
Uno studente delle medie ha accoltellato una professoressa prima dell’ingresso a scuola. È successo a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. […] Secondo le prime ricostruzioni, ad aggredire la professoressa sarebbe uno studente di terza media. La vit x.com