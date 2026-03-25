Docente accoltellata a Trescore Balneario Salvini | Tutti dobbiamo interrogarci serve l’approvazione immediata della norma sui coltelli

Una docente è stata accoltellata in un comune della provincia di Brescia. Matteo Salvini ha commentato l’accaduto affermando che bisogna riflettere sulla sicurezza e ha chiesto di approvare subito una legge specifica sui coltelli. La docente è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono state rese note. La vicenda ha suscitato reazioni tra le autorità locali e i cittadini.