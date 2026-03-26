Docente accoltellata | lo studente non è imputabile andrà in comunità

Un ragazzo di 13 anni ha ferito con un coltello la propria insegnante di francese in una scuola media di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. L'evento si è verificato all’interno dell’istituto e, secondo le autorità, il giovane non è ritenuto imputabile. È stato disposto che il ragazzo venga trasferito in una comunità.

Un ragazzo di 13 anni ha accoltellato la propria insegnante di francese all’interno di una scuola media di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. E' ormai cronaca di ieri, mentre il mondo della scuola resta in ansia per la collega in ospedale. L’episodio, ricostruito sulla base delle informazioni diffuse dagli investigatori e delle testimonianze raccolte tra studenti e genitori, si è consumato durante l’orario scolastico ed è stato in parte trasmesso in diretta sui social, dal momento che lo studente era in diretta streaming su Telegram. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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