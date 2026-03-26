Docente accoltellata lo psichiatra Ammaniti | La repressione per gli adolescenti è inutile l’esperto chiede tempo pieno psicologi in classe e alleanza tra scuola e famiglia

Una docente è stata accoltellata durante un episodio di violenza scolastica. Lo psichiatra Ammaniti ha commentato che la repressione non risolve i problemi degli adolescenti, suggerendo invece di investire su tempo pieno, psicologi nelle scuole e una collaborazione più stretta tra istituzioni e famiglie. Le sue dichiarazioni si inseriscono nel dibattito sulle strategie più efficaci per affrontare la violenza giovanile.

Lo psichiatra Ammaniti boccia la repressione per i giovani violenti: la scuola deve educare alle emozioni per arginare il disagio L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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