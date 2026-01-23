Giovane suicida in carcere Il Pm | Lo psichiatra sbagliò La famiglia chiede giustizia

Una giovane vita si è spenta in circostanze controverse nel carcere di Ravenna. La famiglia di Giuseppe, morto a 23 anni, chiede chiarezza e giustizia, contestando la versione ufficiale e criticando l’intervento dello psichiatra. Dopo oltre cinque anni, il caso rimane aperto, sollevando interrogativi sulla gestione delle condizioni di salute mentale in carcere e sulla responsabilità degli operatori coinvolti.

Ci sono due genitori che da oltre cinque anni chiedono giustizia per la morte del figlio. Mario Defilippo ed Elisabetta Corradino non hanno mai accettato che il suicidio di Giuseppe, trovato impiccato a 23 anni nella cella del carcere di Ravenna, potesse essere archiviato come una tragedia inevitabile. Oggi, col processo alle battute finali, chiedono anche un risarcimento provvisionale complessivo di 300 mila euro. Il pubblico ministero Angela Scorza ha chiesto una condanna a otto mesi di reclusione per omicidio colposo nei confronti dello psichiatra 67enne, consulente della casa circondariale e a contratto con l'Ausl, accusato di avere sottovalutato il rischio suicidario del giovane detenuto.

