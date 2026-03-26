Docente accoltellata la sua lettera aperta agli alunni | Tornerò in classe non porto rabbia voglio rivedervi crescere
Mercoledì 25 marzo un'insegnante è stata accoltellata da un alunno di terza media in una scuola di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Dopo l'aggressione, la docente è stata trasferita dall'unità di terapia intensiva a un reparto ordinario dell'ospedale locale. Nei giorni successivi, ha scritto una lettera aperta rivolta agli studenti, annunciando il suo ritorno in classe e condividendo il desiderio di rivederli crescere.
Ieri, mercoledì 25 marzo, l'insegnante Chiara Mocchi, colpita con un coltello da un alunno di terza media nella scuola di Trescore Balneario (in provincia di Bergamo), è stata trasferita dal reparto di Terapia Intensiva a un reparto ordinario dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Una lettera della docente accoltellata a scuola da uno studente di tredici anni vicino Bergamo - facebook.com facebook
#TG2000 - Docente accoltellata, 13enne ha filmato tutto e pubblicato video sui social #26marzo #TV2000 x.com