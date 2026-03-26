Docente accoltellata la sua lettera aperta agli alunni | Tornerò in classe non porto rabbia voglio rivedervi crescere

Mercoledì 25 marzo un'insegnante è stata accoltellata da un alunno di terza media in una scuola di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Dopo l'aggressione, la docente è stata trasferita dall'unità di terapia intensiva a un reparto ordinario dell'ospedale locale. Nei giorni successivi, ha scritto una lettera aperta rivolta agli studenti, annunciando il suo ritorno in classe e condividendo il desiderio di rivederli crescere.