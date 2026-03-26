Docente accoltellata il suo messaggio agli alunni | Tornerò in classe non porto rabbia voglio rivedervi crescere

Il 25 marzo, un insegnante è stata ferita con un coltello da un alunno di terza media in una scuola nella provincia di Bergamo. Dopo l'aggressione, è stata trasferita dal reparto di Terapia Intensiva a un reparto ordinario dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. In un messaggio rivolto agli studenti, ha detto di voler tornare in classe senza rabbia e di desiderare di rivederli crescere.

Ieri, mercoledì 25 marzo, l'insegnante Chiara Mocchi, colpita con un coltello da un alunno di terza media nella scuola di Trescore Balneario (in provincia di Bergamo), è stata trasferita dal reparto di Terapia Intensiva a un reparto ordinario dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Leggi anche: Docente accoltellata a scuola a Trescore Balneario, genitori prelevano i figli in anticipo. Psicologi in classe per supportare gli alunni

Docente accoltellata, lo psichiatra Ammaniti: “La repressione per gli adolescenti è inutile”, l’esperto chiede tempo pieno, psicologi in classe e alleanza tra scuola e famigliaLo psichiatra Ammaniti boccia la repressione per i giovani violenti: la scuola deve educare alle emozioni per arginare il disagio L'articolo .

Approfondimenti e contenuti su Docente accoltellata

Temi più discussi: Docente accoltellata a Bergamo, Veronese e D'Aprile: Fatto gravissimo, dare risposta adeguata; Bergamo, 13enne accoltella prof a scuola. Ha ripreso aggressione; Insegnante accoltellata davanti a scuola da uno studente, è grave; Prof accoltellata a Bergamo: la repressione non è la risposta.

Chiara Mocchi, chi è la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne a scuola: è stata operata ma le sue condizioni restano graviSi chiama Chiara Mocchi, la professoressa di francese 57enne accoltellata oggi nei corridoi dell’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa a Trescore Balneario (Bergamo), da ... ilmessaggero.it

Prof accoltellata da studente, la docente è uscita dalla terapia intensivaMercoledì mattina il ragazzo è arrivato nella scuola media di Trescore Balneario (Bergamo) con pantaloni mimetici e una maglietta con la scritta vendetta e, riprendendo tutto in diretta su Telegram ... tg24.sky.it

#TG2000 - Docente accoltellata, 13enne ha filmato tutto e pubblicato video sui social #26marzo #TV2000 x.com

Il grave episodio avvenuto in una scuola media di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove una docente è stata accoltellata da uno studente, continua a suscitare reazioni e interrogativi profondi sullo stato del sistema scolastico italiano. #Bergamocro - facebook.com facebook