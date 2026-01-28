Cosa dice Spalletti nel video che ha pubblicato sui social in risposta alle parole di Conte

Luciano Spalletti ha risposto alle parole di Antonio Conte pubblicando un video sui social, oltre a commentare durante la conferenza stampa prima di Monaco-Juventus. Era evidente che l’allenatore della Juventus volesse chiarire la sua posizione, anche se senza entrare troppo nei dettagli. La tensione tra i due si fa sentire, e questa volta Spalletti ha scelto i social per dare la sua versione.

Non solo la risposta nel corso della conferenza stampa prepartita di Monaco-Juventus. Luciano Spalletti ha voluto replicare alle dichiarazioni di Antonio Conte anche con un post sui social. Il tecnico bianconero ha infatti pubblicato su Instagram un video di una sua dichiarazione rilasciata ai microfoni di Rai Sport nel corso del post partita contro il Napoli. Nell'intervista in questione Spalletti dice in riferimento alla vittoria sugli azzurri: “Stasera si può dire che ci siamo presi delle cose, anche perchè avevamo davanti i migliori di tutti, i campioni d'Italia. E farlo con loro probabilmente ha più valore”.🔗 Leggi su Napolitoday.it

