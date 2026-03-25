Una docente di 57 anni è stata ferita gravemente da uno studente all’interno della scuola media “Leonardo da Vinci” a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Un video registrato dallo stesso studente mostra l’aggressione, avvenuta oggi nel plesso scolastico. La polizia è intervenuta sul posto per le indagini e per ricostruire l’accaduto.

A Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, una docente di 57 anni è stata ferita gravemente da uno studente all’interno della scuola media “Leonardo da Vinci”. La professoressa, Chiara Mocchi, insegna francese ed è descritta come una figura stimata nel contesto scolastico per preparazione e attenzione educativa. Secondo quanto ricostruito, l’episodio ha generato forte preoccupazione tra famiglie e personale. Le autorità intervenute hanno gestito l’area e l’accesso all’istituto, mentre gli studenti coinvolti sono stati seguiti con supporto dedicato. Aggressione a scuola: la ricostruzione dei fatti. L’aggressione è avvenuta nel corridoio dell’istituto, davanti alla classe frequentata dal ragazzo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Prof accoltellata nel Bergamasco: lo studente ha filmato tutto mentre l’aggrediva

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