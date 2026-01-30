Melania Trump con Donald alla premiere del documentario sulla First Lady | Voglio mostrare la mia vita

Donald e Melania Trump sono arrivati insieme alla première del documentario su Melania, incentrato sul suo ritorno alla Casa Bianca. La First Lady ha detto chiaramente di voler mostrare la sua vita, mentre i fotografi hanno catturato i momenti più spontanei dell’evento. La pellicola, diretta da Brett Ratner, sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire da venerdì 30 gennaio e uscirà anche nei cinema di tutto il mondo.

Donald e Melania Trump hanno presenziato alla première del documentario 'Melania', incentrato sul ritorno alla Casa Bianca della First Lady, diretto da Brett Ratner e distribuito da Amazon Prime Video, in uscita venerdì 30 gennaio nei cinema in tutto il mondo. "Voglio mostrare al pubblico la mia vita, cosa significa essere di nuovo first lady e tornare alla Casa Bianca dopo essere stata una cittadina privata", ha detto la moglie del presidente degli Stati Uniti, che era accompagnata dal marito, all'anteprima mondiale al Kennedy Center a Washington giovedì sera.

