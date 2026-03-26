La giunta regionale della Calabria ha approvato le nuove linee guida per l’attivazione di quattordici centri polivalenti dedicati a persone con disturbo dello spettro autistico, su proposta dell’assessore al Welfare. La decisione è stata presa durante la seduta di ieri, presieduta dal governatore, e riguarda l’avvio di servizi in diverse aree della regione per giovani e adulti affetti da questa condizione.

Le linee guida si collocano nel solco della riforma della disabilità. Le altre decisioni adottate dall'esecutivo, guidato dal presidente Roberto Occhiuto I centri polivalenti sono in totale 14 e saranno collocati nei territori dove hanno sede i distretti sanitari. Sono parte integrante della rete territoriale socio-sanitaria integrata e operano in raccordo con le Aziende sanitarie provinciali. Le linee guida si collocano nel solco della riforma della disabilità di cui al D.Lgs. 62-2024 e introducono un assetto che garantisce continuità assistenziale lungo tutto l’arco della vita. Su indicazione del vicepresidente e assessore ai Lavori... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Disturbo dello spettro autistico in Calabria: disco verde dalla giunta e avvio di 14 centri polivalenti

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