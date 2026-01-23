Scomparsa del ragazzo con disturbo dello spettro autistico | la replica di Carrillo e Fumante ad Aveta

In seguito alla scomparsa del ragazzo con disturbo dello spettro autistico, Carrillo e Fumante hanno risposto alle dichiarazioni di Aveta. Questa vicenda evidenzia l’importanza di approfondire le modalità di gestione e prevenzione di eventi simili, al fine di tutelare la sicurezza e il benessere delle persone coinvolte. La discussione tra le parti mette in luce le delicate questioni legate alla tutela dei soggetti vulnerabili e all’interazione tra enti e famiglie.

La tragica scomparsa del giovane con disturbo dello spettro autistico rappresenta una ferita profonda per l'intera comunità. Un evento che impone rispetto, sobrietà e senso di responsabilità istituzionale, soprattutto quando viene richiamato nel dibattito pubblico. In questo spirito, l' Assessore alle Politiche Sociali Carmen Carrillo e il Presidente del Consorzio dei Servizi Sociali C08 Davide Fumante, ritengono doveroso intervenire in merito alle dichiarazioni diffuse dal Consigliere Regionale Raffaele Aveta, al fine di ristabilire la correttezza dei fatti e delle competenze istituzionali in materia di politiche sociali.

