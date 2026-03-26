Negli Stati Uniti, i discorsi di Donald Trump sono stati analizzati da commentatori e medici a causa della loro lunghezza e ricchezza di digressioni, che rendono difficile mantenerne il controllo. Le osservazioni si concentrano sulla modalità con cui l'ex presidente si esprime durante gli interventi pubblici, evidenziando una tendenza a discorsi lunghi e ripetitivi. La questione ha attirato l'attenzione di esperti e analisti nel paese.

I discorsi pubblici di Donald Trump, spesso lunghi, ridondanti, ricchi di digressioni e difficili da arginare, sono finiti di nuovo sotto la lente di commentatori e medici negli Stati Uniti. Alcuni psichiatri e neurologi, citati dalla stampa anglosassone, hanno ipotizzato che questo stile verbale possa rientrare nella cosiddetta logorrea, un termine clinico che descrive un flusso di parole eccessivo, poco organizzato e difficilmente controllabile. Ipotesi che hanno immediatamente riacceso polemiche etiche e professionali sul fatto se sia lecito parlare di salute mentale osservando discorsi pubblici. Ma a parte il terreno scivoloso della... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Discorsi ridondanti, ricchi di digressioni e difficili da arginare. Donald Trump soffre di logorrea? Ecco cosa pensano gli esperti

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