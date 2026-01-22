Recenti immagini mostrano lividi sempre più evidenti sulle mani di Donald Trump e discorsi meno fluidi, sollevando dubbi sulle sue condizioni di salute. Questi segnali stanno attirando l'attenzione dei media e del pubblico, alimentando il dibattito sulle sue eventuali problematiche di salute e sul suo stato generale.

I lividi sulle mani sempre più evidenti e alcuni discorsi poco centrati riportano al centro del dibattito le preoccupazioni per le condizioni di salute di Donald Trump. Durante l’intervento di oggi (giovedì 22 gennaio) del presidente americano a Davos, il vistoso livido sulla mano sinistra del presidente americano non è passato inosservato. L’episodio si è verificato mentre Trump si rivolgeva a leader politici e funzionari internazionali al World Economic Forum, subito dopo la cerimonia di firma del Board of Peace. «Joe Biden è morto: è stato sostituito da un clone senza anima né cervello». L'ultima teoria di Donald Trump Perché Trump ha i lividi alle mani? La spiegazione ufficiale della Casa Bianca Secondo quanto comunicato ufficialmente dalla Casa Bianca, il presidente soffre di insufficienza venosa cronica, una condizione che può provocare gonfiori e lividi, in particolare a mani e caviglie. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Donald Trump, i lividi alla mano (sempre più evidenti) e i discorsi sconnessi: nuovo allarme sulle condizioni di salute

Il Wall Street Journal ha parlato dei lividi sulle mani di Donald TrumpIl Wall Street Journal ha dedicato un approfondimento alle condizioni di salute di Donald Trump, focalizzandosi anche sui lividi visibili sulle mani del candidato.

Leggi anche: L’inchiesta del New York Times sulle condizioni di salute di Trump

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Venezuela, Donald Trump: Attaccheremo di nuovo se necessario

Argomenti discussi: Ucraina, knockout game: donna presa a calci e pugni davanti alla telecamera; Board of Peace, se il nuovo ordine mondiale è un club su invito (di Trump); Ora dovrebbe scattare un’indagine del Congresso sulla salute di Trump: il messaggio…; Donald Trump malato? Se l'avversario è forte, meglio dargli del matto... | Libero Quotidiano.it.

Davos: Trump fotografato con un grande livido sul dorso della mano sinistraDavos, 22 gen. (Adnkronos) - Durante il discorso di oggi di Donald Trump a Davos, non è sfuggito ai fotografi il grande livido che il presidente americano aveva sulla mano sinistra, quando ha parlato ... msn.com

Quel livido sulla mano di Trump che ha fatto il giro del mondoA Davos un livido sulla mano di Donald Trump attira l’attenzione. La Casa Bianca chiarisce le condizioni di salute del presidente. blogsicilia.it

Al World Economic Forum in corso a Davos, Elon Musk ha ironizzato sulla formazione del Board of peace per Gaza, voluto governato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump: "È per la pace o per la conquista Un pezzo di Groenlandia, un pezzo di Vene - facebook.com facebook

President Donald J. Trump signs and ratifies the Board of Peace charter, officially making the Board of Peace an international organization. THE PEACE PRESIDENT x.com