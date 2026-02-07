Ospedale più green | parcheggio fotovoltaico a Monastier produce energia per 286 famiglie e riduce l’inquinamento

Il parcheggio dell’ospedale Giovanni XXIII di Monastier si trasforma in una centrale solare. Un grande impianto fotovoltaico da quasi 600 kilowatt produce energia sufficiente a alimentare circa 286 famiglie. La svolta verde riduce anche l’inquinamento locale, portando un vantaggio concreto alla comunità.

Il parcheggio dell’ospedale Giovanni XXIII di Monastier di Treviso è stato trasformato in una centrale energetica green, un impianto fotovoltaico da 595,35 kWp capace di generare energia sufficiente a soddisfare il fabbisogno annuo di circa 286 famiglie. L’innovativo progetto, giunto alla fase di ultimazione, rappresenta un significativo passo avanti nella sostenibilità ambientale del Presidio Ospedaliero e un esempio concreto di come la salute del paziente possa essere intrinsecamente legata alla salute del pianeta. L’installazione non si limita alla mera produzione di energia pulita, ma mira a migliorare la qualità della vita dei pazienti e dei loro accompagnatori, offrendo uno spazio parcheggio protetto e confortevole.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ospedale Giovanni XXIII

Milano Linate si avvicina a un futuro più sostenibile con l’attivazione del nuovo impianto fotovoltaico, realizzato dal Gruppo A2A e situato all’interno dell’aeroporto gestito da Sea Milan Airports.

Il nuovo impianto fotovoltaico di Milano Linate, realizzato dal Gruppo A2a e gestito da Sea, è ora attivo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ospedale Giovanni XXIII

Argomenti discussi: Monastier, impianto fotovoltaico da record nel parcheggio dell'ospedale; Parcheggio dell’ospedale, pronto il progetto di riqualificazione; Ospedale, i posteggi non bastano per tutti La soluzione? Lavorare da casa; Disabile al 100% le fanno pagare il parcheggio all’ospedale di Torrette: Le hanno negato i benefici della 104.

Ecco da dove sono partite le fiamme. 22 le persone soccorse, 4 in ospedale (tra cui due bambine) facebook