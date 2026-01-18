Serafini Snals | La scuola non sia teatro di violenza Serve impegno comune per prevenire il disagio giovanile

Elvira Serafini, segretario generale dello SNALS–Confsal, sottolinea l’importanza di un impegno condiviso per garantire un ambiente scolastico sicuro e privo di violenza. In occasione della tragica perdita del giovane Youssef Abanoub, Serafini evidenzia la necessità di prevenire il disagio giovanile e di promuovere una scuola che favorisca il benessere e la tutela di tutti gli studenti.

“La scuola deve restare luogo di crescita e sicurezza, non di violenza. È indispensabile un impegno comune di istituzioni, famiglie e comunità educante per prevenire il disagio giovanile e restituire ai ragazzi il senso del rispetto e del valore della vita.” “Lo SNALS–Confsal ribadisce la necessità di rafforzare i presidi educativi e psicologici, promuovere un’alleanza scuola–famiglia e garantire ambienti scolastici sicuri, affinché tragedie come questa non si ripetano” conclude Serafini. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Serafini (Snals Confsal): “Soddisfazione per la rappresentanza nel comparto istruzione e ricerca. Ora occorre un rinnovato impegno anche per i dirigenti scolastici”

Educazione musicale dalla scuola dell’infanzia, Serafini (Snals): “Una svolta necessaria per il sistema formativo italiano. Attuarla concretamente”

L’inserimento dell’educazione musicale di base nelle nuove indicazioni nazionali segna un passo importante per il sistema scolastico italiano. Questa modifica mira a rafforzare la formazione culturale dei giovani, riconoscendo il valore della musica fin dalla scuola dell’infanzia. La sua attuazione concreta potrà contribuire a un approccio più completo e inclusivo all’educazione, promuovendo lo sviluppo delle competenze artistiche e cognitive nelle future generazioni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Elvira Serafini, leader Snals Confsal, commenta con ‘La Tecnica della Scuola’ il sì definitivo al Ccnl di Istruzione e Ricerca per il triennio 2022/24: “La firma di questo contratto era veramente attesa da tutti i lavoratori, perché con gli arretrati sarà quasi una seco - facebook.com facebook