Lancini | Il disagio giovanile sta trovando forme espressive sempre più violente

Il disagio giovanile si manifesta spesso attraverso forme di espressione sempre più violente, riflettendo una più ampia difficoltà sociale e educativa. La mancanza di strumenti adeguati per comunicare emozioni come rabbia e paura contribuisce a questa escalation, evidenziando la necessità di un confronto più attento tra generazioni. Comprendere queste dinamiche è fondamentale per promuovere interventi efficaci e favorire un percorso di dialogo e ascolto.

Non è solo un problema educativo, ma anche sociale, e di incapacità degli adulti di far esprimere gli stati d'animo che disturbano (come rabbia e paura). E la scuola (non la casa) è diventata il palcoscenico di se stessi «Ogni qualvolta un giovane compie un atto così violento esprime un disagio emotivo e psichico che non è riuscito a elaborare attraverso la parola», così Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, commenta il gesto che ha portato a La Spezia al grave ferimento (e poi al decesso) di un 19enne da parte di un compagno di scuola 18enne. Come si arriva a portare un coltello da casa con l’intenzione di fare male, addirittura uccidere?«Al di là del singolo e specifico caso, la mia opinione da psicologo è che il disagio giovanile sta trovando forme espressive sempre più violente, che non sono più legate alla contestazione verso gli adulti o alla ribellione sociale, ma alla sopraffazione. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

